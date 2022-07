Marca: il Napoli è una delle migliori opzioni per Kepa, possibile prestito di un anno (Di domenica 17 luglio 2022) Marca dedica un approfondimento di mercato a Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea e della Nazionale inserito tra gli obiettivi di mercato del Napoli. Kepa vuole lasciare il club. La scorsa stagione gli è stato preferito Edouard Mendy, lui vuole giocare. Marca scrive: “il Napoli è, al momento, una delle migliori opzioni che il portiere ha sul tavolo. Nel club di Serie A Kepa avrebbe assicurate diverse cose: minuti come titolare, un allenatore, Spaletti, che già lo conosce, un club competitivo in cui giocare la Champions e una continuità che non ha, in teoria, al Chelsea, e di cui Kepa ha bisogno per soddisfare uno dei suoi obiettivi essere scelto tra i tre portieri della Spagna per il Mondiale”. Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022)dedica un approfondimento di mercato aArrizabalaga, portiere del Chelsea e della Nazionale inserito tra gli obiettivi di mercato delvuole lasciare il club. La scorsa stagione gli è stato preferito Edouard Mendy, lui vuole giocare.scrive: “ilè, al momento, unache il portiere ha sul tavolo. Nel club di Serie Aavrebbe assicurate diverse cose: minuti come titolare, un allenatore, Spaletti, che già lo conosce, un club competitivo in cui giocare la Champions e una continuità che non ha, in teoria, al Chelsea, e di cuiha bisogno per soddisfare uno dei suoi obiettivi essere scelto tra i tre portieri della Spagna per il Mondiale”. Il ...

