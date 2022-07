L’ex fondista Santus si dimette da assessore | la delega alla Sicurezza passa alla sindaca Riva

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 luglio 2022) Gromo. È durata poco meno di un anno l’avventura di Fabionei panni diallo Sport,e Viabilità del Comune di Gromo. Exe carabiniere,, 46 anni, era il nome di spicco della lista “Gromo da vivere”, alle ultime elezioni rinnovata nel nome, nel simbolo e nei componenti, ma guidata sempre dSara, 34 anni, giunta al secondo mandato. In paese la questione èta piuttosto sottotraccia. “Le dimissioni sono già state protocollate in Comune – conferma-. E a quanto mi risulta, è già stato scelto il mio sostituto”. Ma il motivo delle dimissioni? “Vedute diverse in tema”, si limita a commentare...