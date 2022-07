Depistaggio, quattordici processi in 30 anni ma la verità è lontana (Di martedì 12 luglio 2022) Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Cinque processi in trent'anni, che diventano quattordici se si contano anche gli appelli e le decisioni della Corte di Cassazione. Oltre trenta giudici si sono espressi su quanto accaduto alle 16.58 del 19 luglio del 1992 in via D'Amelio. Sono state emesse condanne, anche all'ergastolo, assoluzioni, e pure une revisione per delle condanne a vita a innocenti che nulla c'entravano con la strage in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Una stori lunga, langhissima. Il primo processo, il cosiddetto 'Borsellino Uno', ha preso il via derivato dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. A presiedere la Corte d'assise di Caltanissetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Caltanissetta, 12 lug. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Cinquein trent', che diventanose si contano anche gli appelli e le decisioni della Corte di Cassazione. Oltre trenta giudici si sono espressi su quanto accaduto alle 16.58 del 19 luglio del 1992 in via D'Amelio. Sono state emesse condanne, anche all'ergastolo, assoluzioni, e pure une revisione per delle condanne a vita a innocenti che nulla c'entravano con la strage in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Una stori lunga, langhissima. Il primo processo, il cosiddetto 'Borsellino Uno', ha preso il via derivato dalle dichiarazioni del falso pentito Vincenzo Scarantino. A presiedere la Corte d'assise di Caltanissetta ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Depistaggio, quattordici processi in 30 anni ma la verità è lontana - fisco24_info : Depistaggio, quattordici processi in 30 anni ma la verità è lontana: (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova)… - italiaserait : Depistaggio, quattordici processi in 30 anni ma la verità è lontana - LocalPage3 : Depistaggio, quattordici processi in 30 anni ma la verità è lontana - StraNotizie : Depistaggio, quattordici processi in 30 anni ma la verità è lontana -