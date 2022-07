MediaWorld Tech Village | sbarca a Porta di Roma la nuova frontiera della tecnologia | sarà un experience center

Pubblicità

RepubblicaAF : Apre a Roma il MediaWorld Tech Village: la 'piazza' dove scoprire le novità della tecnologia [di @marcocimminella ]… - VillaggioTecno : Apre a Roma il nuovo MediaWorld Tech Village - Digital_Day : È il terzo in Europa dopo quelli di Milano, inaugurato nel 2020, e Rotterdam: progettato come se fosse una piazza i… - retailfood : @MediaWorld ha inaugurato un nuovo #puntovendita al #centrocommerciale Porta di Roma (#Klepierre Italia). Si tratta… - Peppe_Doronzo : Mediaworld punta sull’Italia e investe 101 milioni. A Roma il terzo Tech village d’Europa -

Inaugurato il nuovoVillage, l'ultima frontiera dello store dedicato alla tecnologia. IlVillage è stato disegnato dall'architetto Fabio Novembre ed è il secondo in Italia, dopo Milano, e terzo in ...Come si può vedere direttamente dalla pagina disponibile sul sito, ilVillage di Porta di Roma (il terzo d'Europa) è situato presso il Centro Commerciale di Via Alberto Lionello , e ...Inaugurato il nuovo MediaWorld Tech Village, l’ultima frontiera dello store dedicato alla tecnologia. Il Tech Village è stato ...Apre a Roma il MediaWorld Tech Village, un vero e proprio tempio della tecnologia ideato da MediaWorld e disegnato dall’architetto Fabio Novembre e il suo ...