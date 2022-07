Crisi climatica | come la letteratura può far capire all’essere umano che non è al centro del sistema-terra E forse salvarci dall’estinzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 luglio 2022) “Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti, e la razza è perduta”. La frase che potrebbe essere tratta da un romanzo distopico contemporaneo è invece proferita da un folletto a uno gnomo, in una operetta morale di Giacomo Leopardi. Siamo nei primi decenni dell’Ottocento, e non negli anni Duemila: l’invenzione dell’antropocene era al di là da venire, ma la sensibilità proto-ecologista dell’autore di Recanati, la sua messa in discussione del paradigma dell’antropocentrismo, era già operante. Per Leopardi, l’uomo sbagliava a sentirsi aldel, il suo è tuttalpiù un ruolo da comprimario, di parte tra le parti, animale tra gli animali. Questa nostra convinzione di essere superiori per valore e per status si chiama specismo, e combatterla èl’unica vera sfida culturale che ci interessi al fine ...