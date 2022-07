I migliori film d’amore gay e a tematica LGBT (Di venerdì 1 luglio 2022) Una rassegna dei migliori film d'amore a tematica LGBT del cinema degli ultimi vent'anni: da Brokeback Mountain a Carol e Chiamami col tuo nome, ecco alcune indimenticabili love story a tinte arcobaleno. Il 9 dicembre 2005, anticipato dall'entusiasmo della critica e dalla vittoria del Leone d'Oro alla 62° edizione del Festival di Venezia, esordiva nelle sale americane I segreti di Brokeback Mountain, destinato ad essere canonizzato come uno dei migliori film LGBT del ventunesimo secolo. E benché l'omosessualità, all'interno del cinema statunitense, fosse già stata sdoganata (almeno in parte) negli anni Novanta, sia grazie al movimento del cosiddetto New Queer Cinema, sia per il vasto successo commerciale di titoli come Philadelphia e Piume di struzzo, Brokeback Mountain ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 luglio 2022) Una rassegna deid'amore adel cinema degli ultimi vent'anni: da Brokeback Mountain a Carol e Chiamami col tuo nome, ecco alcune indimenticabili love story a tinte arcobaleno. Il 9 dicembre 2005, anticipato dall'entusiasmo della critica e dalla vittoria del Leone d'Oro alla 62° edizione del Festival di Venezia, esordiva nelle sale americane I segreti di Brokeback Mountain, destinato ad essere canonizzato come uno deidel ventunesimo secolo. E benché l'omosessualità, all'interno del cinema statunitense, fosse già stata sdoganata (almeno in parte) negli anni Novanta, sia grazie al movimento del cosiddetto New Queer Cinema, sia per il vasto successo commerciale di titoli come Philadelphia e Piume di struzzo, Brokeback Mountain ...

