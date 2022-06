Fiorentina, che colpo dal Real Madrid! Programmate già le visite mediche (Di martedì 28 giugno 2022) Comincia a scaldarsi anche il mercato della Fiorentina. Dopo aver blindato Vincenzo Italiano, la viola vuole regalare al proprio tecnico una rosa di tutto livello e proprio in questi ultimi minuti ha chiuso un grande colpo in entrata. A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato che la Fiorentina e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo totale per il passaggio di Luka Jovic a Firenze. Le parti hanno trovato un’intesa di massima sulla base di un prestito secco, senza alcun diritto di riscatto. Jovic Fiorentina Calciomercato Jovic guadagnerà 6 milioni a stagione, ma c’è di più: la viola dividerà la metà dell’ingaggio dell’attaccante con il Real. Le visite mediche sono state già fissate, Jovic infatti arriverà a Firenze la prossima settimana e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Comincia a scaldarsi anche il mercato della. Dopo aver blindato Vincenzo Italiano, la viola vuole regalare al proprio tecnico una rosa di tutto livello e proprio in questi ultimi minuti ha chiuso un grandein entrata. A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato che lae ilMadrid hanno raggiunto un accordo totale per il passaggio di Luka Jovic a Firenze. Le parti hanno trovato un’intesa di massima sulla base di un prestito secco, senza alcun diritto di riscatto. JovicCalciomercato Jovic guadagnerà 6 milioni a stagione, ma c’è di più: la viola dividerà la metà dell’ingaggio dell’attaccante con il. Lesono state già fissate, Jovic infatti arriverà a Firenze la prossima settimana e ...

