Ultime Notizie – Pullman vietati a disabili | Governo garantisca pari opportunità

Autobus vietati ai disabili, per mancanza di pedane o spazio di stazionamento carrozzine. Lo denunciano i deputati di Coraggio Italia Stefano Mugnai, Felice D'Ettorre, Elisabetta Ripani, che in un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, chiedono al Governo di elaborare un censimento di tutte le linee nazionali e locali, per verificare se e quanto effettivamente sia garantito l'accesso ai cittadini in difficoltà, e di intervenire con contributi che consentano alle aziende di attrezzare adeguatamente i loro automezzi. "Nella quotidianità di tutti i giorni, i cittadini italiani con disabilità -scrivono i tre deputati- si scontrano purtroppo frequentemente con disservizi e mancanze in fatto di accessibilità dei trasporti, ovvero con le purtroppo famose barriere architettoniche.

