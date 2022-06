Pubblicità

EuroTeuro : RT @icebergfinanza: Lo Stato, la politica dormono mentre la speculazione alimenta l'inflazione? Pensioni, maxi-aumento degli assegni nel… - ivanacristofane : RT @icebergfinanza: Lo Stato, la politica dormono mentre la speculazione alimenta l'inflazione? Pensioni, maxi-aumento degli assegni nel… - icebergfinanza : Lo Stato, la politica dormono mentre la speculazione alimenta l'inflazione? Pensioni, maxi-aumento degli assegni… - kospeti : Pensioni, maxi-aumento degli assegni nel 2023: ecco perché (e cosa c’entra l’inflazione) @corriere Io direi di pun… - Luxgraph : Pensioni, il maxi-aumento degli assegni nel 2023. Perché e cosa c’entra l’inflazione #corriere #news #2022 #italy… -

... dopo settimane in cui vi abbiamo raccontato di un importodella pensione, è arrivato il ... La quattordicesima sulleè una maggiorazione sociale , uno strumento con cui il legislatore ha ...leggi anche, nel 2023aumento per tutti: i nuovi importi A tal proposito, ecco un' analisi delle prossime buste paga in arrivo da luglio a dicembre 2022 : ecco quando sono previsti gli ...Potrebbe costare tra i dieci e i dodici miliardi di euro la rivalutazione delle pensioni di gennaio 2023. Un aumento senza precedenti ..."Nella provincia di Ascoli ci sono gli stipendi più bassi delle Marche e, di conseguenza, è minimo anche il livello delle pensioni. In media, infatti, non si arriva neanche a mille euro al mese. Noi c ...