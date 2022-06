Sfera Ebbasta è diventato papà, ecco il nome del bimbo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sfera Ebbasta e Angelina Lacour hanno annunciato la nascita del loro primo figlio Gabriel sui rispettivi profili social. Angelina e Sfera hanno annunciato ai fan l’arrivo di Gabriel a gennaio. Gionata Boschetti è il vero nome del rapper. Un vero e proprio cambiamento che ha completamente sconvolto la vita del giovane cantante diventato papà per la prima volta. Sfera ha pubblicato fin da subito le foto insieme al piccolo Gabriel mentre se lo sbaciucchiava e abbracciava. La giovane modella accoglie il suo bambino con queste parole: “Al bambino che mi ha fatto diventare mamma, ti amerò per sempre. Sei la cosa più bella che abbia mai visto”. I due giovani genitori qualche mese fa avevano organizzato una mega festa per scoprire il sesso del piccolo Gabriel, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022)e Angelina Lacour hanno annunciato la nascita del loro primo figlio Gabriel sui rispettivi profili social. Angelina ehanno annunciato ai fan l’arrivo di Gabriel a gennaio. Gionata Boschetti è il verodel rapper. Un vero e proprio cambiamento che ha completamente sconvolto la vita del giovane cantanteper la prima volta.ha pubblicato fin da subito le foto insieme al piccolo Gabriel mentre se lo sbaciucchiava e abbracciava. La giovane modella accoglie il suo bambino con queste parole: “Al bambino che mi ha fatto diventare mamma, ti amerò per sempre. Sei la cosa più bella che abbia mai visto”. I due giovani genitori qualche mese fa avevano organizzato una mega festa per scoprire il sesso del piccolo Gabriel, a ...

