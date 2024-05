FOTO | Julia Hart si è operata alla spalla - confermato l’infortunio ed il lungo stop

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tramite i propri profili social, dopo aver perso il suo TBS Championship in quel di Dynasty,ha postato unadopo le dimissioni dall’ospedale, confermando l’operazionespvociferata ed eseguita dai medici nei giorni scorsi. Quest’intervento la terrà fuori dai ring AEW per diverso tempo, con la Princess of the Black Throne che ha però risolto i problemi all’articolazione, iniziando il percorso verso il suo pieno recupero. Ignoti, al momento, i tempi di un suo rientro sul ring e verosimilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane. looks likehas gotten surgery on her shoulderwishing a speedy recovery to our Queen of the Black Throne pic.twitter.com/3FuJsuScMO— AIR (@AIRGold ) May 2, 2024