Europee | Corrado Pd - ' candidatura Berlato ennesimo schiaffo a problemi paese'

C'è anche Sergio Berlato nelle liste per le Europee di FdI. "Anche" è riduttivo, in quanto il vicentino corre per la quinta riconferma in Europa. Il suo nome è in seconda posizione nel Nord Est, dietro quello di Giorgia Meloni, capolista in tutte le circoscrizioni. Un nome che ha fatto drizzare ... Continua a leggere>>