Camion a fuoco sulla Pontina | lunghe code

E’ diventato virale in queste ore un video di un’Auto in fiamme sulla statale 148 Pontina, ben nota alle cronache per i tanti incidenti e per le lunghissime code praticamente all’ordine del giorno. Stavolta però nessun sinistro: ma un pericolosissimo rogo scoppiato in un’area di servizio. Auto in ... Continua a leggere>>