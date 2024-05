Ragazzo di 21 anni picchiato in casa perché non ha pagato l’affitto da 300 euro | due condannati

Picchia la moglie per farla abortire e poi la stordisce con l’alcol per violentarla: condannato a 6 anni - Un uomo di 33 anni è stato condannato a sei anni perché ha picchiato la moglie per farla abortire, l’ha fatta ubriacare per violentarla e l’ha umiliata diverse volte. Un uomo di 33 anni è stato ... Continua a leggere>>

Picchia la convivente e lei lo denuncia, arrestato a Pachino - I carabinieri della stazione di Pachino hanno arrestato un giovane di 23 anni per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minacce. L’uomo sarebbe stato nei confronti della convivente che avreb ... Continua a leggere>>

Spedizione punitiva contro l’inquilino moroso: quattro condanne - Brescia. Condannati a 4 anni e 10 mesi e 4 anni e 8 mesi per minacciato e picchiato un ragazzo pachistano che aveva contratto un presunto debito di 300 euro. Sono quattro le persone, di cui tre ... Continua a leggere>>