Auto a tutta velocità nella notte | folle corsa clandestina nel Trevigiano La gara scoperta grazie ai video postati sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Una, a, con tanto di “starter”. È quanto hanno scoperto gli investigatori dei Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Laimprovvisata, avvenuta in piena, ha portato alla denuncia di due persone, un 23enne di origini albanesi e un 20enne italiano, neopatentato, che sono stati deferiti in stato di libertà. Laè avvenutadel 7 aprile scorso, attorno alle 2.30 di: i due giovani si sono sfidati alla guida dei propriveicoli, un’Audi e una Volkswagen, improvvisando una, con tanto di “starter”, che si sviluppava per diverse centinaia di metri, interessando entrambi i sensi di marcia. A ...