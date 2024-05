Commisisone Antimafia ad Ardea - Leoni | Per la seconda volt - bocciata la mia mozione per istituirla

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – “Per laa, laper istituire una commissione sulla criminalità organizzata e sulla prodella legalità non è stata accolta. E’ chiaro che l’indirizzo politico che ha Forza Italia in questo Comune non è proprio in linea con quello dei miei colleghi. Dopo quasi un ora di dibattito, nonostante piùe mi sia messa in linea con le loro richieste il Sindaco e i miei colleghi dicono ‘no’ alla commissione”. E’ quanto dichiara Eleonora, capogruppo di Forza Italia ad. “Dopo un altro lunghissimo dibattito in aula tra maggioranza ed opposizione, mi è stato richiesto di fare un ennesima modifica variando lain consulta, richiesta fatta espressamente dal Sindaco. Alla mia ...