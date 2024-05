Ryan Gosling non vuole più fare film drammatici - ecco perché

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal Magazine che non sta più scegliendo ruoli troppo psicologicamente contorti per mantenere la sua salute mentale per il bene della sua famiglia. Il candidato all’Oscar ha due figli con la compagna e collega attrice Eva Mendes. I recentidi, la commedia Barbie e The Fall Guy, riflettono sicuramente questa scelta di carriera. “Non accetto ruoli che mi mettano in una sorta di luogo oscuro”, ha dettoalla pubblicazione. “Questo momento è quello in cui mi sento di provare a leggere la stanza di casa e sentire cosa sarà meglio per tutti noi. Le decisioni che prendo, le prendo con Eva e le prendiamo pensando prima di tutto alla nostra famiglia. Penso che La La Land sia stato il primo”. L’esibizione di...

