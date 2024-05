Prodi su Meloni a La7 | Dopo ‘chiamami Giorgia’ arriva il premierato E critica i leader | Immorale candidarsi e poi non andare in Europa

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Chiamami Giorgia, sarò la tua birra”. Cita una vecchia pubblicità della birra Peroni l’ex presidente del Consiglio Romanoche, ospite di Piazzapulita (La7), ironizza sull’invito rivolto ai suoi elettori da Giorgia, candidata alle europee come capolista in tutte le circoscrizioni elettori: darle la preferenza scrivendo sulla scheda elettorale solo il suo nome. Alla domanda del conduttore Corrado Formigli che gli chiede se la presidente del Consiglio sia unadel popolo,risponde contrariato: “Ma cosa vuol dire ‘del popolo’? È come disprezzare il popolo: io sono io e il resto è popolo. E invece sono cittadini. Io non mi sono mai sentito fuori dal popolo”. Critico il giudizio dianche sulla foto che immortala due manager pubblici, il prefetto Bruno ...

Voti "a pagamento ". Romano Prodi va all'assalto di Giorgia Meloni sulle politiche europee. il Professore è ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo giovedì 21 marzo. Sulle elezioni per l'europarlamento afferma che "secondo me Meloni sta con due piedi su due campi, da un lato appoggia la Von der Leyen ... Continua a leggere>>

meloni in lista in tutte le circoscrizioni e Schlein solo in due: chi si candida e chi no per le Europee. La lista - - Stati Uniti d'Europa: Emma Bonino sarà capolista a Nord ovest, Gian Domenico Caiazza al Centro, il segretario del Psi, Enzo Maraio, al Sud. Al Nord est il capolista sarà il leader liberal ... Continua a leggere>>

prodi, meloni Definirsi leader del popolo vuol dire disprezzarlo - meloni dice ‘chiamatemi Giorgia’ “Sono Giorgia e sarò la tua birra, come la pubblicità… Cosa vuol dire leader del popolo E’ come disprezzare il popolo: solo io e il resto è popolo. Io non mi sono ... Continua a leggere>>

prodi: "meloni dice che l'economia sta andando bene Contenta lei..." - Romano prodi a Piazzapulita: 'meloni dice che l'economia sta andando bene Contenta lei...noi galleggiamo con l'economia europea'. Continua a leggere>>