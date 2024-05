Morgagni - grande festa dell’Atletic Frampula Incredibile | 1 600 spettatori allo spareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Unomemorabile, quello nel quale l’Atleticha conquistato la promozione in Seconda Categoria superando il Bagnolo 2-0. Mercoledì sera lo stadioha vissuto una serata eccezionale nell’ultimo atto del campionato di Terza Categoria che le due squadre avevano concluso appaiate. Nessuno poteva immaginare che la tribuna del vecchio stadio forlivese potesse presentare un colpo d’occhio da anni sconosciuto. Tutti i seggiolini occupati, con tanticostretti a rimanere in piedi: oltre 1600 tifosi hanno assistito al match, circa il doppio rispetto alla serie D di questa stagione (l’ingresso era a offerta libera). Segno di unamobilitazione nei due paesi, e conferma che coinvolgere tanti giocatori locali paga in termini di entusiasmo e attaccamento. Mercoledì si sono ...