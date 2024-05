Genova - bus a fuoco in galleria A1 - pm chiede archiviazione perché non può provare difetto di fabbrica

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il bus della ditta Man che si è incendiato alo scorso luglio all’’interno dellamonte Giugo sulla A12, con i passeggeri costretti a uscire in fretta e furia dall’autista e finiti in 12 in ospedale per un principio di intossicazione, era in regola con tagliandi e manutenzione e visto