Genitori contro la moda delle borsette di compleanno | inquinano e sono piene di cibo spazzatura

Rosario Porto e Alfonso Basterra erano i genitori adottivi della piccola Asunta Basterra , entrambi condannati per l’omicidio della dodicenne di origini cinesi, uccisa in Spagna nel 2013. Una storia realmente accaduta di cui si torna a parlare grazie a una nuova miniserie Netflix. Rosario , nata nel ... Continua a leggere>>

Neonato di cinque settimane muore nel Torinese - Un neonato di poche settimane è morto stamattina a Nole Canavese. Ad accorgersi che il piccolo non respirava più sono stati i genitori che hanno dato l’allarme poco dopo le 7. Nel giro di pochi… Leggi ... Continua a leggere>>

Il Centro per le famiglie compie trent’anni, domenica una festa aperta a tutti con laboratori creativi e letture - Tutte le attività sono gratuite e a libero accesso ... le consulenze psico-educative e psicologiche per genitori e ragazzi; la mediazione familiare, un aiuto per i genitori in fase di separazione. È ... Continua a leggere>>

Meningococco di tipo B, l’Ausl estende l’offerta vaccinale per gli adolescenti - sono previsti richiami, fino al permanere della condizione di rischio. “Le coorti di nascita non interessate dall’offerta – aggiunge la professionista – possono accedere alla vaccinazione con ... Continua a leggere>>