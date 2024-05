Prato - nel 2024 in arrivo 32 nuove case e 47 alloggi di risulta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio- L'assemblea dei soci di Epp, Edilizia Pubblica Pratese, ha confermato all'unanimità per altri tre anni Marzia De Marzi alla presidenza della società che si occupa della realizzazione, recupero, manutenzione e gestione amministrativa dellepopolari per i Comuni della provincia di. Con lei è stato confermato in blocco tutto il consiglio d'amministrazione, composto dai consiglieri Fabio Razzi e Alessio Laschi. La conferma arriva al termine di un triennio in cui il cda ha lavorato sulla realizzazione di nuovi immobili, recupero di quelli di, sul Pnrr e sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, così da ampliare il patrimonio Erp del Lode pratese, oggi arrivato a quota 1.854. Guardando solo al 2023, è stato uno dei migliori anni per Epp ...