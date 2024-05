Amazon Gaming Week | super offerte dedicate al mondo dei videogiochi

La Gaming Week di Amazon non porta solo offerte per PC e componenti: ecco gli sconti su cuffie wireless e accessori per smartphone! L'articolo Arriva la Gaming Week Amazon e ci sono tante offerte su cuffie e accessori proviene da TuttoAndroid. Continua a leggere>>

Ultima chance: -500€ sul notebook più desiderato della gaming week - La gaming week di Amazon sta per concludere, e abbiamo scovato per voi un'affare imperdibile che sorprendentemente è ancora disponibile. Si tratta del notebook Asus TUF gaming F15, tra i migliori ... Continua a leggere>>

Amazon gaming week: le offerte sulle schede video NVIDIA GeForce RTX: 4070 SUPER a 626€, ma anche molti altri prezzi interessanti - Ecco tutte le NON SUPER in offerta: non si tratterà dell'ultimo passo in avanti in termini architetturale, ma queste schede video costano molto meno, e oggi ancora meno grazie alla Amazon gaming week. Continua a leggere>>

Il notebook più desiderato della gaming week ora costa 500€ in meno - L'ASUS TUF gaming F15 è stato il notebook da gioco più ambito durante la gaming week, e costerà 500€ in meno ancora per qualche ora. Continua a leggere>>