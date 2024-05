Basta Guerra! Rissa a Piazza Pulita - Tarquinio contro Calenda Sei un ipocrita! VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ieri sera aè andata in onda una puntata che ha riportato al centro dell’attenzione il tema dellain Ucraina. E come succede spesso, si è verificata una “” fra gli ospiti presenti, che rappresentavano due visioni molto diverse su un conflitto che sembra non avere fine. E che ha causato un numero enorme di vittime fra militari e civili, oltre a discussioni fra leader dei diversi Paesi su cosa fare ora. A confrontarsi negli studi di La7, in questa occasione, sono stati Carloe l’ex direttore di Avvenire Marco, candidato nel Pd alle prossime Elezioni Europee. (continua dopo il) <>, durante il suo intervento, si è espresso a favore della fine del conflitto fra Russi e Ucraini. “Se non si ...