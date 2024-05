Catania - arrestato 42enne per maltrattamenti in famiglia | Ve la dovete portare altrimenti l’amm***o

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Aci Catena a carico di unoriginario di Enna, indagato per “in”, ha richiesto ed ottenuto nei suoi confronti, da parte del GIP del Tribunale di, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, eseguita dal medesimo Comando. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte messe in atto dall’indagato nei confronti della convivente, una 40enne del posto, sin dal dicembre 2015. La vittima, ...

