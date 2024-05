Volley B1 femminile | battuta Rubiera Adesso la società deve scogliere i dubbi sulla prossima stagione Fatro - festa salvezza Ora il futuro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Obiettivo raggiunto. Centrata lasul campo, laOzzano e il suo allenatore attendono novità dal consiglio del club che nelle prossime ore sarà chiamato a ufficializzare, in base all’economia, ai costi e alle future partnership, se iscrivere nuovamente la squadra al campionato nazionale di B1 conquistato un anno e mezzo fa sul campo e difeso. Ozzano ha battuto nell’ultimo week end la terza della classe,, per 3-1 (29-27, 20-25, 25-17, 25-18), blindando lae la permanenza nel terzo campionato nazionale: assoluta protagonista l’opposta Casini, con 23 punti, seguita da Ferrari, con 15. Ha volato a inizio ae nella prima parte del girone di ritorno, la, che a tre giornate dal termine dellaha trovato l’impresa con una ...

