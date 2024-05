Endless Love - anticipazioni del 4 maggio | Emir fa accoltellare Kemal nella casa di Galip

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ecco cosa succederàpuntata della soap turca che andrà in onda domani 4su Canale 5.torna domani sabato 4su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alledella trama scopriamo il piano dicontro. La soap turca è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:40 con un doppio appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 3, Salih è sconvolto dalla decisione di Zeynep di allontanarsi da lui.sospetta che l'incidente di Onder sia opera di, ma Onder lo avverte di non diffondere queste idee per proteggere sua figlia Nihan. …