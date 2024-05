Atletica - La Torre | Marcell Jacob - bentornato | ricomposto il clima straordinario Griglia di partenza arzigogolata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista ai World Relays, i Mondiali di staffette che andranno in scena a Nassau (Bahamas) nel weekend del 4-5 maggio. La nostra Nazionale andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 con le cinque formazioni: per ogni specialità verranno messi in palio 14 pass sui 16 complessivi a disposizione (gli ultimi due verranno determinati per ranking). Il DT Antonio Laha presentato l’evento attraverso i canali federali: “È un passaggio decisivo nella stagione che porta all’Olimpiade: considerato il numero degli atleti coinvolti, è palese anche la ricaduta sulla composizione della nostra squadra olimpica. A conti fatti, qui a Nassau si potrebbero determinare fino a 30 convocazioni per la rassegna a cinque cerchi”. Il Professore si è soffermato anche sul grande ritorno in azzurro di...