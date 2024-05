Pedofilia | Telefono Azzurro - un bimbo su 5 vittima di violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si stima che circa un bambino su cinque in Europa siadi qualche forma disessuale e che in circa l'80% dei casi ad abusare è qualcuno che il bambino conosce. L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online sono in aumento a livello internazionale e rappresentano un problema diffuso, senza segni di rallentamento. Lo sottolinea la Fondazione S.O.S.ETS in occasione dell'evento "La dignità dei bambini nel mondo digitale", organizzato in collaborazione con l'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Fondazione Child. Secondo gli ultimi dati dell'Internet Watch Foundation - sottolinea- il 2023 è stato l'anno in cui la presenza di immagini di abusi sessuali di minori sul web ha raggiunto il suo massimo. L'Istituto ha valutato ...