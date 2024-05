Conflitto femoro-acetabolare | indiscrezioni su Sinner - perché il tennis italiano trema

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo mesi sulla cresta dell'onda, ora c'è ansia e preoccupazione per Jannik, costretto ad abbandonare il torneo di Madrid a causa di un problema all'anca. Lo stop sarà comunque breve, giusto tre-quattro giorni prima di tornare ad allenarsi in vista degli Internazionali d'Italia a Roma. Intervistato da Fanpage.it, il dottor Nicola Santori, chirurgo membro del comitato direttivo della Società Italiana dell'Anca, ha spiegato le condizioni e gli eventuali rischi che corre ilta altoatesino. Queste le sue parole: “Questo gesto di sofferenza sull'anca non è una novità, dovrà fare degli esami per escludere una patologia che interessa frequentemente gli sportivi, quella che chiamiamo ‘', cioè un'anca che si sviluppa con una forma non perfetta. Questo avviene con una ...