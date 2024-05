Accademia - domani penultimo atto della stagione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUltimo turno casalingo per l’Volley chepomeriggio alla Tendostruttura Comunale di Altavilla Irpina (AV) riceverà la visitaFAAM Matese, gara valevole per la venticinquesima e penultima giornata del campionato nazionale di serie B2. Per le giallorosse, purtroppo, si trattaprima di due gare che non hanno più valore ai finiclassifica. La sconfittascorsa a settimana a Cerignola, infatti, ha sancito la matematica retrocessione dell’in serie c, a distanza di tre anni dal ritorno nei campionato nazionali. L’obiettivo dell’resta adesso quello di onorare al meglio queste ultime due gare, nonostante gli avversari siano tra i più complicati: la FAAM Matese, avversario di ...