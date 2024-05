L' esorcista del Papa 2 si farà - Russell Crowe scalda il motore della Vespa mentre arriva la conferma ufficiale

Le riprese di Nuremberg sono attualmente in corso in Ungheria e i protagonisti sono Russell Crowe , Rami Malek e Michael Shannon . Russell Crowe , Rami Malek e Michael Shannon saranno i protagonisti del nuovo film Nuremberg , un thriller storico che verrà diretto da James Vanderbilt. Il progetto ... Continua a leggere>>

In uscita limitata in Nordamerica The Ezorcism, noto precedentemente come The Georgetown Project, dove Russell Crowe interpreta un personaggio vagamente ispirato all'attore de L'esorcista e diretto dal figlio Joshua John Miller.