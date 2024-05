Ferrari blu | a Miami il Cavallino si tinge di storia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 3 maggio 2024) Life&People.itblu per il Gran Premio a. La Scuderiacambia colore, completo nell’abbigliamento di piloti e meccanici con importanti riflessi sulla livrea ufficiale da corsa. In aggiunta al classico rosso infatti, per il GP in Florida, sono state utilizzate due diverse tonalità di colore: Azzurro La Plata e Azzurro Dino. In realtà in passato furono già parte dal team di Maranello, nel periodo a cavallo tra gli anni Cinquanta e Settanta. Ora vengono riproposte per celebrare i 70 anni di presenza dellasul mercato nordamericano e come omaggio alla prima da Title Sponsor HP. Ferrai blu aI riflessi azzurri sulle vetture ufficiali di F1 ricoprono l’halo, l’ala anteriore, i copricerchi, sul cofano motore e sull’ala posteriore. Nell’abbigliamento invece è completa la ...