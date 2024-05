Sandali eleganti gioiello | lo stile essenziale con l’anello all’alluce

(Di venerdì 3 maggio 2024) Life&People.it I toe ring sandals – o semplicementering – sono emblemi del quiet luxury, quell’estetica Old Money sofisticata ed, in fin dei conti non troppo distante dal neo-minimalismo anni ’90. Un anello al dito alluce è l’unico dettaglio glam presente nel profilo pulito dei nuovi, che lasciano gran parte del piede nudo. Modelli flat in grado di unire abilmente praticità e raffinatezza. Per distinguersi, con le scarpe aperte, è opportuno sceglierle prestando attenzione alla manifattura artigianale che impiega cuoio e pellami di alta qualità, oppure materiali naturali e innovativi. Ovviamente, anche i dettagli fanno la differenza: lacci più o meno sottili, fascette, motivi e applicazioni possono donare equilibrio all’insieme e persino slanciare la ...

