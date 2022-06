Nozze Alberto Matano, la prima confessione dello sposo Riccardo Mannino (Di martedì 14 giugno 2022) Se oltre oceano non si parla d’altro che delle Nozze di Britney Spears e di quelle (ancora presunte) tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, in Italia il matrimonio di Alberto Matano sta spopolando sul web. L’11 giugno, infatti, il conduttore si è unito civilmente al compagno Riccardo Mannino. E in esclusiva, sul noto settimanale Chi, arrivano le prime parole dell’avvocato cassazionista, che non ha mai rilasciato una dichiarazione pubblica prima, insieme all’album fotografico delle grande giorno. Alberto Matano, per la prima volta parla il marito Riccardo Mannino Stanno insieme da 15 anni, e abbiamo visto il suo volto per la prima volta il giorno delle Nozze: parliamo di ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022) Se oltre oceano non si parla d’altro che delledi Britney Spears e di quelle (ancora presunte) tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, in Italia il matrimonio dista spopolando sul web. L’11 giugno, infatti, il conduttore si è unito civilmente al compagno. E in esclusiva, sul noto settimanale Chi, arrivano le prime parole dell’avvocato cassazionista, che non ha mai rilasciato una dichiarazione pubblica, insieme all’album fotografico delle grande giorno., per lavolta parla il maritoStanno insieme da 15 anni, e abbiamo visto il suo volto per lavolta il giorno delle: parliamo di ...

tizianotoniutti : Le nozze di Alberto Matano su ogni giornale e sito italiano ce le hanno sbranate come un alano grattate come il par… - VanityFairIt : L'emozione di Mara Venier, Claudio Santamaria in veste di cantante, le promesse poco prima del tramonto. Tutto quel… - Vitali2Lori : Ma posso dire sticaxxiiiiiiiiiiiiiiiii ??? - 361_magazine : - LiberoMagazine_ : Dal successo di #DomenicaIn alle nozze di #albertomatano: tutte le ultime news su #maravenier! -