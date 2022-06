Referendum giustizia, lite Taradash-Fiano a La7. “Racconti balle su misure cautelari per stalking”. “Sei tu che dici bugie e difendi i molestatori” (Di domenica 5 giugno 2022) Scontro rovente a “Coffee break” (La7) tra il deputato del Pd, Emanuele Fiano, e Marco Taradash, esponente di +Europa che con la Lega è tra i promotori dei Referendum sulla giustizia. Mostra perplessità sui Referendum la vicepresidente dell’Anm, Alessandra Maddalena: “Sono Referendum che non risolvono in alcun modo i problemi della giustizia. Quello sulle misure cautelari, poi, credo che sia anche estremamente pericoloso“. Pur interrotta varie volte da Taradash, la magistrata spiega che il quesito referendario sulla custodia cautelare non elimina affatto il pericolo di reiterazione del reato. È completamente d’accordo Fiano che cita l’esempio del reato di stalking: “È un reato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Scontro rovente a “Coffee break” (La7) tra il deputato del Pd, Emanuele, e Marco, esponente di +Europa che con la Lega è tra i promotori deisulla. Mostra perplessità suila vicepresidente dell’Anm, Alessandra Maddalena: “Sonoche non risolvono in alcun modo i problemi della. Quello sulle, poi, credo che sia anche estremamente pericoloso“. Pur interrotta varie volte da, la magistrata spiega che il quesito referendario sulla custodia cautelare non elimina affatto il pericolo di reiterazione del reato. È completamente d’accordoche cita l’esempio del reato di: “È un reato ...

