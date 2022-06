Giornata Mondiale dei disturbi alimentari, l’esperto: “L’anoressia si è moltiplicata per circa 7 volte durante la pandemia” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Ferma la necessità di essere molto prudenti nella valutazione dei dati, è comunque evidente che i disturbi alimentari sono cresciuti esponenzialmente nel periodo del Covid. In particolare, per quella che è l’esperienza del nostro Centro, la casistica di anoressia giovanile si è moltiplicata per circa sette volte” A parlare è il professor Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, in vista della Giornata Mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, che si celebra il 2 giugno in concomitanza con la Festa della Repubblica. Nardone, che è anche formatore Consulcesi con una collana di corsi dedicata alle implicazioni di natura psicologica legate al Covid-19, discuterà di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “Ferma la necessità di essere molto prudenti nella valutazione dei dati, è comunque evidente che isono cresciuti esponenzialmente nel periodo del Covid. In particolare, per quella che è l’esperienza del nostro Centro, la casistica di anoressia giovanile si èpersette” A parlare è il professor Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, in vista delladeidel comportamento alimentare, che si celebra il 2 giugno in concomitanza con la Festa della Repubblica. Nardone, che è anche formatore Consulcesi con una collana di corsi dedicata alle implicazioni di natura psicologica legate al Covid-19, discuterà di ...

