“Non deve emulare Messi”: Dybala, dopo la rottura arriva la ‘frecciata’ (Di martedì 31 maggio 2022) Paulo Dybala ha lasciato la Juventus, ed di quello che farà in futuro non si hanno ancora certezze. Cosi è arrivata una ‘frecciata’ da Torino. L’addio di Dybala alla Juventus ha di sicuro lasciato il segno. Sia nel giocatore, vistosamente in lacrime nella partita d’addio, sia all’interno dell’ambiente bianconero. I tifosi si aspettano di poter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 31 maggio 2022) Pauloha lasciato la Juventus, ed di quello che farà in futuro non si hanno ancora certezze. Cosi èta unada Torino. L’addio dialla Juventus ha di sicuro lasciato il segno. Sia nel giocatore, vistosamente in lacrime nella partita d’addio, sia all’interno dell’ambiente bianconero. I tifosi si aspettano di poter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'E' essenziale che Putin non vinca questa guerra' ha detto Draghi intervenendo al vertice europeo. 'Deve essere l'U… - GuidoDeMartini : ?? È COSÌ DIFFICILE DA CAPIRE che ci sono TANTI ITALIANI che mettono in discussione non l’efficacia del vaccino MA L… - GiovaQuez : D'Orsi: 'Non credo l'Ucraina possa vincere contro la Russia, ma questa non è la guerra dell'Ucraina, è una guerra t… - F_Rossi_ : Ieri sera ho visto #TopGun. Un ottimo prodotto in salsa '80s, non delude e, rispettando le aspettative, ti esalta c… - erenjaegurt : tbh non sopporto le persone rigide che partono già prevenute sui contenuti di genshin, che siano nuovi personaggi o… -