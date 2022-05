Delirio dei giornali: gli sgravi sul carburante aiutano i russi (Di domenica 29 maggio 2022) Zuppa di Porro. Riguardo la guerra sembra che qualche spiraglio sia possibile ma soltanto per il grano.il viaggio di Salvini a Mosca sembra sempre più lontano, tutti a criticarlo. Chissà per quale motivo il fatto che Z blocchi l’espatrio di poroschenko che non è un pericoloso criminale ma l’ex presidente ucraino ha soltanto la dignità di una breve.lo stoppa il gas russo ci costerebbe un botto di soldi dice i sole 24 ore. Giornale cita la cinghia di Mestre e il costo della guerra che sfiora i 1000 euro A Famiglia.beh non ci potevo credere che il giornale di Debenedetti Sia contro la riduzione delle accise sulla benzina. Giuli si occupa oggi della sconfitta di Saviano della vittoria di Renzi in libreria. I virologi in coro smettiamola con queste mascherine dice libero.interessante approfondimento di de Bortoli sul Corriere della Sera sull’economia.il silenzio sui referendum secondo la ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 29 maggio 2022) Zuppa di Porro. Riguardo la guerra sembra che qualche spiraglio sia possibile ma soltanto per il grano.il viaggio di Salvini a Mosca sembra sempre più lontano, tutti a criticarlo. Chissà per quale motivo il fatto che Z blocchi l’espatrio di poroschenko che non è un pericoloso criminale ma l’ex presidente ucraino ha soltanto la dignità di una breve.lo stoppa il gas russo ci costerebbe un botto di soldi dice i sole 24 ore. Giornale cita la cinghia di Mestre e il costo della guerra che sfiora i 1000 euro A Famiglia.beh non ci potevo credere che il giornale di Debenedetti Sia contro la riduzione delle accise sulla benzina. Giuli si occupa oggi della sconfitta di Saviano della vittoria di Renzi in libreria. I virologi in coro smettiamola con queste mascherine dice libero.interessante approfondimento di de Bortoli sul Corriere della Sera sull’economia.il silenzio sui referendum secondo la ...

