Barù | un compleanno solidale L’ex gieffino ringrazia i fan per il gesto speciale FOTO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 29 maggio 2022)e ildei fan.i Jerù per la raccolta fondi ideata per il suo: ecco le sue paroleè entrato in punta di piedi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ed è riuscito a conquistare un pubblico sempre più vasto fino al gran finale. Giorno dopo giorno, durante la sua permanenza dentro la Casa più spiata d’Italia si è messo in gioco con i concorrenti ammaliando intere generazioni. All’interno del reality show, in moltissimi hanno sperato fin da subito nell’inizio della storia d’amore trae la princess Jessica Selassié, mai nata. I fan di entrambi hanno fondato il nomignolo Jerù, e tutt’ora li sostengono in ogni loro progetto. Nelle ultime settimane...