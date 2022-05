F1, GP Monaco 2022: Ferrari in grande spolvero con il motore 1 nelle qualifiche. Domani il pericolo pioggia (Di sabato 28 maggio 2022) Una Ferrari superiore: è stato questo quanto è emerso nel corso delle qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino più famoso del mondo, la Rossa ha monopolizzato la prima fila della griglia di partenza di Domani, grazie alla pole-position del monegasco Charles Leclerc (quinta pole stagionale) e al secondo crono dello spagnolo Carlos Sainz. Le due Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen saranno in terza e quarta posizione. La F1-75 ha confermato quello che si pensava alla vigilia. La vettura di Maranello, capace di generare tanta deportanza e dotata di grande trazione, ha saputo esaltarsi lungo le strade del Principato. Il resto ce l’ha messo Leclerc, pilota che fino a questo momento è stato il migliore nel giro ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Unasuperiore: è stato questo quanto è emerso nel corso delledel GP di, settimo round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino più famoso del mondo, la Rossa ha monopolizzato la prima fila della griglia di partenza di, grazie alla pole-position del monegasco Charles Leclerc (quinta pole stagionale) e al secondo crono dello spagnolo Carlos Sainz. Le due Red Bull del messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen saranno in terza e quarta posizione. La F1-75 ha confermato quello che si pensava alla vigilia. La vettura di Maranello, capace di generare tanta deportanza e dotata ditrazione, ha saputo esaltarsi lungo le strade del Principato. Il resto ce l’ha messo Leclerc, pilota che fino a questo momento è stato il migliore nel giro ...

