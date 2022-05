Benevento | Vigorito lascia | titolo consegnato al sindaco Mastella 'Nessuna volontà di iscrivere il club al campionato'

Advertising

kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #SerieB | @bncalcio, il presidente #Vigorito annuncia la sua separazione dal club - napolista : #Vigorito lascia la presidenza del #Benevento: «è arrivato il momento di mettersi da parte» L’annuncio del club: «… - diavolisempre : Mamma mia che notizia questa di Vigorito al benevento. Non so se sia un bluff o faccia sul serio ma questa è una svolta incredibile - serieB123 : SerieB Colpo di scena: UFFICIALE l’addio del presidente - alessio_gaudino : RT @DiMarzio: #SerieB | @bncalcio, il presidente #Vigorito annuncia la sua separazione dal club -

Terremoto in casain una nota stampa ha annunciato l'intenzione di lasciare il club Il presidente Orestecomunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi ...l presidente Orestecomunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni ... al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo del...L'annuncio del club: «Nei prossimi giorni rimetterà il titolo sportivo nelle mani del sindaco, non avendo la volontà di iscrivere il club al prossimo campionato» ...Ha del clamoroso quello che è successo a Benevento, con il presidente Oreste Vigorito che ha deciso di passare la mano. Non sarà infatti più lui il numero uno giallorosso, con il club che intanto pass ...