Stromboli, perché l’isola è stata scelta per le riprese della fiction “Protezione Civile”. La Rai: “Nessuna responsabilità nella produzione esecutiva” (Di giovedì 26 maggio 2022) Mercoledì mattina 25 maggio è scoppiato un incendio a Stromboli, sul set di una fiction Rai dedicata alla Protezione Civile. Un rogo simulato, seppur non previsto dalla sceneggiatura, poi avvenuto per davvero? Nell’area protetta soffiava un forte vento di scirocco e la situazione è degenerata. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza. Un prodotto televisivo, di cui pochi avevano sentito parlare, in arrivo sulle reti Rai nella prossima stagione. Di cosa si tratta? La fiction è prodotta dalla “11 Marzo Film” di Matteo Levi, società già attiva nel mondo della serialità del servizio pubblico: negli anni scorsi sul set con Vanessa Incontrada (“La classe degli asini”, “Come una madre” e “I nostri figli”), un film tv dedicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Mercoledì mattina 25 maggio è scoppiato un incendio a, sul set di unaRai dedicata alla. Un rogo simulato, seppur non previsto dalla sceneggiatura, poi avvenuto per davvero? Nell’area protetta soffiava un forte vento di scirocco e la situazione è degenerata. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza. Un prodotto televisivo, di cui pochi avevano sentito parlare, in arrivo sulle reti Raiprossima stagione. Di cosa si tratta? Laè prodotta dalla “11 Marzo Film” di Matteo Levi, società già attiva nel mondoserialità del servizio pubblico: negli anni scorsi sul set con Vanessa Incontrada (“La classe degli asini”, “Come una madre” e “I nostri figli”), un film tv dedicato ...

Advertising

marajukebox : RT @calabriaonline: La notte a #Stromboli, l’aumento del vento di scirocco ha fatto il resto. Non si accendono fuochi ?? per un film sopratt… - sestini69 : Madonna ma come cazzo si fa ad essere così deficienti. La Rai deve fallire porca troia, deve pagare così tanti dann… - gabseverini : RT @calabriaonline: La notte a #Stromboli, l’aumento del vento di scirocco ha fatto il resto. Non si accendono fuochi ?? per un film sopratt… - davepollak888 : RT @calabriaonline: La notte a #Stromboli, l’aumento del vento di scirocco ha fatto il resto. Non si accendono fuochi ?? per un film sopratt… - THECOLORBLVE : RT @calabriaonline: La notte a #Stromboli, l’aumento del vento di scirocco ha fatto il resto. Non si accendono fuochi ?? per un film sopratt… -