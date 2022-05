Il patto segreto della Nato | quali armi non invierà a Kiev

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 26 maggio 2022) Uninformale, che forse si voleva tenere nascosto per non rischiare di irritareo di far passare l’idea che lanon sia sufficientemente al fianco dell’Ucraina. Fatto sta che oggi l’agenzia di stampa tedesca Dpa, riportata dal quotidiano Die Zeit, riferisce che i Paesi membriavrebbero sottoscritto un accordo informale per non fornire a Volodymyr Zelensky leche egli chiede da tempo. Ovvero carri armati e cacciabombardieri. Il motivo è semplice. E sconta il necessario equilibrismo che l’Alleanza deve tenere tra il sostegno ae la necessità di non far evolvere un conflitto “locale” in una guerra mondiale. Dal possibile esito atomico. Il timore, al netto delle dichiarazioni belligeranti di ...