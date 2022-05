Caso camici | legale Fontana | ' felici | gup Milano ha escluso ogni reato'

(Di giovedì 26 maggio 2022), 26 mag. (Adnkronos) - "Siamoche il giudice abbia ripreso tutte le argomentazioni difensive, escludendo la fattispecie dicontestata ealtra ipotizzabile". Lo affermano i legali Jacopo Pensa e Federico Papa, difensori del presidente della Regione Lombardia Attilio, commentando le motivazioni della sentenza con cui il gup diChiara Valori ha prosciolto "perché il fatto non sussiste" il governatore lombardo, il cognato Andrea Dini titolare della società Dama e altre tre persone dall'accusa di frode in pubbliche forniture nel ''.

Advertising

varesenews : Caso Camici, le motivazioni del proscioglimento di Fontana: “Non ci fu inganno” - TV7Benevento : Caso camici: giudice, 'nessun danno da mancata consegna, non più impellenti' - - rep_milano : Caso camici, Fontana prosciolto perché 'non ci fu inganno da parte del governatore o di altri' - TV7Benevento : Caso camici: giudice, 'Fontana imbarazzato ma da imputati nessun inganno' - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Caso camici, il gup: da Fontana e altri nessun inganno -

Non ci fu alcun inganno nella trasformazione del contratto di compravendita in una donazione, provvedimento che aveva portato il governatore Attilio Fontana a essere indagato dalla procura di Milano ...... il cognato Andrea Dini, difeso dagli avvocati Giuseppe Iannaccone e Caterina Fatta, e altri tre dall'accusa di frode in pubbliche forniture per il cosiddetto ''. .Milano, 26 mag. (Adnkronos) – “Siamo felici che il giudice abbia ripreso tutte le argomentazioni difensive, escludendo ...*Milano, 26 mag. (LaPresse) - Da parte del governatore della Lombardia Attilio Fontana non c'è stato alcun "inganno" nella vicenda dei camici prodotti dalla ...