Ilary Blasi, quanto ha speso per i sandali con tacco alto? La cifra è smisurata (Di martedì 24 maggio 2022) Nella diciassettesima puntata de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha indossato un bellissimo look total white. Nell'occasione ha sfoggiato dei sandali con il tacco alto. Il prezzo è esorbitante. La conduttrice del famoso reality show di Mediaset è sempre al centro dell'attenzione non solo per la sua professionalità ed il suo modo di condurre, ma anche per i suoi look che sono sempre molto amati e presi in considerazione dal pubblico. In una puntata di quest'ultima edizione, ha indossato un paio di sandali con tacco alto, dove eleganza e stile l'hanno fatta da padrone: ecco qual è il costo. fonte foto: AnsaPer il secondo anno di fila, Ilary Blasi è stata scelta per condurre L'Isola dei Famosi.

