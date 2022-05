Volley femminile, l’Italia di Mazzanti batte la Bulgaria a Siena: “Siamo soddisfatti” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Abbiamo disputato quattro partite importanti, lavorando bene con continuità e affrontando due Nazionali che ci hanno consentito di testarci e crescere. Qualche volta Siamo stati un po’ disordinati, ma nel complesso posSiamo essere soddisfatti in vista della lunga estate che ci attende”. Queste sono le considerazioni di Davide Mazzanti dopo l’ultimo test in Toscana dell’Italia di Volley femminile; sul parquet di Siena, le azzurre hanno sconfitto la Bulgaria con un convincente 3-1 (25-20; 22-25; 25-14; 25-20), mostrando il proprio valore così come accaduto agli ultimi Europei. Prestazione corale strepitosa dell’Italia al Palaestra, con Enweonwu particolarmente in evidenza grazie a 12 punti personali. Le stelle ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Abbiamo disputato quattro partite importanti, lavorando bene con continuità e affrontando due Nazionali che ci hanno consentito di testarci e crescere. Qualche voltastati un po’ disordinati, ma nel complesso posesserein vista della lunga estate che ci attende”. Queste sono le considerazioni di Davidedopo l’ultimo test in Toscana deldi; sul parquet di, le azzurre hanno sconfitto lacon un convincente 3-1 (25-20; 22-25; 25-14; 25-20), mostrando il proprio valore così come accaduto agli ultimi Europei. Prestazione corale strepitosa delal Palaestra, con Enweonwu particolarmente in evidenza grazie a 12 punti personali. Le stelle ...

