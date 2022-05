Zelensky: "Stiamo facendo di tutto per tornare alla pace" (Di domenica 22 maggio 2022) La situazione in Donbass "è estremamente difficile". A dichiararlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto video messaggio notturno. "Come nei giorni precedenti, l'esercito russo sta cercando di... Leggi su today (Di domenica 22 maggio 2022) La situazione in Donbass "è estremamente difficile". A dichiararlo è il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto video messaggio notturno. "Come nei giorni precedenti, l'esercito russo sta cercando di...

