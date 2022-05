Ezio Bosso le cose che restano film documentario su Rai 3 | cast | trailer | dove vederlo in replica streaming

Advertising

RaiTre : «Quando suono divento un altro, quel compositore con cui vivo o convivo a volte malamente». Le note sono quelle di… - Raiofficialnews : 'La vita è una musica meravigliosa'. Il maestro Ezio Bosso si racconta agli spettatori come in un diario, con le te… - caterin01718464 : RT @eziobosso: “Da lì ognuno racconterà la propria storia. Io posso solo suggerire la mia”. Dal 4 al 6 ottobre 'EZIO BOSSO, Le cose che res… - caterin01718464 : RT @eziobosso: Il 'Concerto tributo a Ezio Bosso' con il TTR_piano trio si terrà il 18 marzo 2022 alla Cittadella Della Musica di Civitave… - caterin01718464 : RT @eziobosso: Giovedì 19 maggio alle 21.20 su @RaiTre verrà trasmesso il documentario di Giorgio Verdelli 'Ezio Bosso: Le Cose Che Restano… -

chi era, dove e quando è nato, malattia, moglie, Anna Maria l'immortale, biografia e carriera. Questa sera 19 maggio è in onda il docufilm- Le cose che restano , dedicato alla ...è morto a seguito del complicarsi di una gravissima malattia neurodegenerativa, che aveva colpito il pianista nel 2011. Undici anni fa l'artista venne operato al cervello per rimuovere un ...Stasera su Rai3 va in onda, in prima visione free, Ezio Bosso. Le cose che restano, il documentario di Giorgio Verdelli dedicato all'artista. Stasera su Rai3 alle 21:20 appuntamento, in prima ...Rai 3 ricorda Ezio Bosso col docufilm di Giorgio Verdelli presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.