Advertising

Motor1italia : ?? #Brabus toglie ogni limite alla Porsche 911 Turbo S portandola fino a 820 CV e a 340 km/h di velocità massima.… -

HDmotori

Il risultato, la, fa a dir poco spavento. Prendendo la sportiva di Stoccarda come base, il tuner di Bottdrop ha apportato tutta una serie di modifiche estetiche e meccaniche che hanno ...... presto anche SUV coupé, presto ancheSmart #1, fatto per essere il numero uno. Tutto sul ... SCHEDA TECNICA DI SMART #1 Dimensioni 4.270 x 1.822 x 1.636 mm Passo 2.750 mm Peso 1.kg Powertrain ... Brabus 820: se l'ultima Porsche 911 Turbo S Cabrio non è abbastanza A new high-performance supercar from BRABUS in a class of its own takes the stage: BRABUS now also offers an exclusive refinement range for the Porsche 911 Turbo S of the current 992 series.Ford’s busy testing the next-gen Mustang, expected to debut in March of 2023, and the latest spy photos suggest higher-performance models are already getting street time. This heavily disguised ...